Справа Фірташа: який запобіжний захід обрано керівнику облгазу

Колишньому голові правління АТ "Криворіжгаз" у рамках справи Фірташа обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

В рамках кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.

Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Зазначимо, БЕБ викрило організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів "Регіональної Газової Компанії" (РГК), які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Підозрювані упродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу генерального прокурора.

АТ "Криворіжгаз" / Фото: dnepr.info

Нагадаємо, Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність голів правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу", які причетні до розкрадання палива із газотранспортної системи України.

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