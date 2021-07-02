Справа Гонгадзе: 2 липня суд повинен оголосити остаточне рішення щодо касації на вирок Пукачу

Пукача засудили до довічного ув'язнення.

У п'ятницю, 2 липня, Верховний суд України має оголосити остаточне рішення щодо касації на вирок Олексію Пукачу, обвинуваченому у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 липня.

Колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС понад вісім років тому засудили до пожиттєвого ув'язнення. Пукача визнали винним у сметрі журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник у 2000 році в столиці, тіло якого без голови знайшли пізніше в лісі на Київщині.

П'ять років тому Апеляційний суд залишив вирок Пукача в силі. Від того часу розглядали його касаційну скаргу. Сьогодні - мають поставити крапку.

Новини України: Верховний суд має оголосити остаточне рішення щодо касації на вирок обвинуваченому у смерті Ґонґадзе

Нагадаємо, журналіст Гонгадзе зник у вересні 2000 року. За два тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращанському лісі знайшли його тіло. Та справа Гонгадзе і досі не розслідувана повністю. Винними у вбивстві журналіста визнали чотирьох колишніх співробітників МВС. Трьох засудили до 12-13 років за ґратами, Олексія Пукача, колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС, - довічно. А от замовники досі не названі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання