Справа Гринкевича-старшого: завершено розслідування щодо підкупу керівництва ДБР

Окрім цієї справи, бізнесмена підозрюють у завданні держбюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував хабар у 500 тис. дол. одному із керівників ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна, а також за закриття кримінального провадження щодо підконтрольних бізнесмену компаній – одних з найбільших постачальників Міноборони.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань та Офісі генпрокурора України. Там не назвали імені фігуранта справи, однак за джерелами видання "Українська правда", йдеться саме про Ігоря Гринкевича.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно громадянина за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України)", – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

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Як з’ясувало слідство, наприкінці грудня 2023 року підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР хабарем у розмірі 500 тис. дол. Бізнесмен просив посприяти у поверненні вилученого майна, яке розміщене на території митного поста "Чайки" Київської митниці. Також фігурант справи просив не продовжувати процесуальні дії та закрити кримінальне провадження.

Правоохоронці затримали бізнесмена під час передавання хабара та повідомили про підозру.

Тепер сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого справу буде передано до суду. Покарання за такий злочин передбачає до восьми років ув’язнення можливою конфіскацією майна.

Зауважимо, наразі Гринкевич перебуває під вартою.

До слова, в лютому у кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми Гринкевича та його родини було накладено арешт на нерухомість, автомобілі бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, а також двох співучасників та підконтрольних їм товариств.

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