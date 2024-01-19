Справа Гринкевича: суд арештував трьох фігурантів із заставою по пів мільярда

Фігуранти справи будуть утримуватись під вартою щонайменше до 16 березня.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом із 5-ти фігурантів у справі про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень", - йдеться у заяві.

У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з арештованих.

У прокуратурі заявили, що четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п’ятий — оголошений в розшук.

"Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Національний авіаційний університет та Київський національний університет ім. Шевченка уклали угоди на харчування з Міністерством оборони, виставивши ціни більші, ніж скандальні підрядники Гринкевич і Глиняна.

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