Справа Гринкевичів: коли фігурантам оберуть запобіжний захід і скільки років їм загрожує - деталі від ДБР

Ігор Гринкевич проходить у ще одній справі щодо вручення хабаря у сумі пів мільйона доларів.

У четвер, 18 січня, львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину Роману Гринкевичу та іншим учасникам злочинної схеми, які наживалися на ЗСУ, оберуть запобіжний захід.

Про це розповіла радник з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

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Вона нагадала, що Ігор Гринкевич проходить у ще одній справі щодо вручення хабаря у сумі пів мільйона доларів.

"Із того моменту він перебуває у СІЗО і саме там він отримав ще одну підозру у шахрайстві в участі у злочинній організації. Це досить суворі статті. За такими підозрами також ще отримало четверо причетних до цієї обрудки із Міноборони, яке стосувалося закупівлі одягу та білизни для ЗСУ. Угруповання було створено, як встановили слідчі, аби привласнювати бюджетні кошти", - зауважила вона.

Сап'ян наголосила, що підконтрольні бізнесмену підприємства, які займалися будівництвом, не мали жодних можливостей виготовляти і зберігати речі для потреб Міноборони.

"Також слідчі будуть з'ясовувати, як цим підприємствам вдалося отримати договори на постачання Міноборони на суму півтора мільярда гривень. І хто в оборонному відомстві має причетність до таких махінацій", - додала вона.

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Як триває рослідування на рівні Міністерства оборони

За словами Сап'ян, наразі ДБР перевіряє всіх, хто міг бути причетний до цих схем.

"Як мінімум візьмемо тих працівників Міністерства оборони, які робили замовлення та ухвалювали уже остаточний варіант. Якщо говорити у контексті, як, наприклад, як ці фірми могли виграти тендери - це також буде з'ясовуватися у процесі досудового розслідування", - зазначила вона.

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Скільки років в'язниці загрожує Гринкевичам

Сап'ян повідомила, що Гринкевичас загрожує до понад 10 років позбавлення волі.

"Особливо, коли буде доведено, що ці люди заробляли в умовах воєнного стану на поставках для Міноборони. Стаття шахрайство і створення злочинної організації - це досить серйозні статті і вироки, відповідно, будуть суворими. Зараз ми в процесі досудового розслідування. Ми сподіваємося, що назбираються усі факти і тоді уже зможемо почути вирко суду", - сказала вона.

Речниця ДБР висловила впевненість, що слідчі і оперативно-слідчі групи знайдуть всіх, хто був причетний до кола свідків, аби винних притягнути до відповідальності.

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