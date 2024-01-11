Скандал з Гринкевичами: журналіст повідомив про арешти майна і рахунків компаній бізнесмена

Наразі розпочались арешти майна, рахунків та власності компаній родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні понад мільярда гривень, які мали йти на потреби ЗСУ.

Про це з посиланням на джерела в прокуратурі повідомив ведучий 1+1 Євген Плінський у своєму Facebook.

За його словами, йдеться про реалізацію ДБР цілої низки слідчих дій, пов’язаних з розслідування справи Гринкевичів.

"По-перше, відбувся арешт майна затриманого Ігоря Гринкевича та компаній, які з ним пов’язані. Всюди проведені обшуки, слідчі дії та арешти. Наступний крок - арешт майна інших членів родини та причетних до схеми персоналій", - йдеться у дописі журналіста.

Головним, наголошує Плінський, є те, що Державне бюро розслідувань отримало висновки експертиз про повну невідповідність поставленого цими компаніями майна заявленим вимогам та характеристикам.

"Простими словами: все, що Гринкевич та його родина продали армії за 2023-й на 1,5 млрд грн, - неможливе для використання бійцями ЗСУ. Це вже не припущення журналістів, а факт підтверджений експертизою", - зауважив журналіст.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023-го ДБР затримало через хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони - львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Згодом стало відомо, що Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових. Що відомо про скандал довкола сім’ї Гринкевичів - у матеріалі ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучна справа Гринкевичів! Родина, яку підозрюють у обкраданні ЗСУ на понад МІЛЬЯРД гривень!

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