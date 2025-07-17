"РБК-Україна" заявило про тиск, поліція розпочала розслідування

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Національна поліція України 17 липня розпочала досудове розслідування за фактом можливого тиску на журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності. Підставою для цього стала офіційна заява редакції «РБК-Україна».

Про це повідомляє Поліця Києва.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за статтею 171 Кримінального кодексу України, яка стосується перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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«Підставою стала офіційна заява одного з провідних українських медіа „РБК-Україна“ щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності», — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Наразі поліція з’ясовує обставини події, встановлює причетних осіб та збирає доказову базу. За інформацією «РБК-Україна», кампанія тиску почалася одразу після публікацій, які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова. Ці матеріали розкривали схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній.

Нагадаємо, останніми тижнями навколо львів’янина Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), розгорівся значний скандал. Йому закидають непрозорість у звітності щодо благодійних зборів. У соціальних мережах користувачі звернули увагу на повторне використання одних і тих самих фотографій ліків та відсутність документального підтвердження їхнього придбання.

Журналісти отримали доступ до документів, які проливають світло на фінансові операції Назарія Гусакова, фігуранта нещодавнього резонансного розслідування.

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