Сергій Дука. / © скриншот

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За генерала СБУ Сергія Дуку, фігуранта антикорупційного розслідування «Карфаген-2», внесли всю суму застави — понад 65 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду в коментарях ЗМІ.

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«За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ внесли заставу у повному обсязі», — заявила представниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова у коментарі «Укрінформу».

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Зазначається, що станом на зараз здійснено понад 1600 платежів, на суму більше 65 млн грн.

Зауважимо, 10 листопада «Суспільне» повідомило, що за Дуку було внесено частину застави — 44 млн грн.

НАБУ підозрює Сергія Дуку в участі у злочинній організації. Слідство вважає, що вона займалася «кришуванням» наркокартелю «Хімпром» і шахрайських кол-центрів. За версією слідства, генерал допомагав вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. Йдеться про можливе використання службових зв’язків для прикриття діяльності учасників організації.

Карфаген-2 — що відомо

Зранку 4 листопада НАБУ прийшли з обшуками до топпосадовців СБУ. ЗМІ повідомляли, що, окрім Сергія Дуки, детективи також навідалися до першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту нацдержавності СБУ Олександра Ковальчука і начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука.

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Того ж дня було підозри оголошено п’ятьом особам-фігурантам нової операції «Карфаген». Зокрема, Сергієві Дуці, який фігурує у матеріалах справи як «Акім». Після оголошення підозри голова СБУ Олександр Поклад звільнив його з посади, але залишив на службі.

Вже 6 листопада ВАКС обрав запобіжний захід генералу Сергію Дуці. Посадовця відправили під варту на 60 діб із можливістю застави у 65 млн грн. До слова, прокурор САП наполягав на заставі в 100 млн.

Дата публікації 22:08, 06.11.26 Кількість переглядів 49 Гляньте, що генерал СБУ Дука зробив зі своїми телефонами! Наживо із суду!

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