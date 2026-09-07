Справа "Карфаген": суд вирішив подальшу долю "Музи"

Фігурантка справи НАБУ «Карфаген» Єлизавета Івахненко «Муза» / © Центр протидії корупції

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Доповнено додатковими матеріалами

Вищий антикорупційний суд 7 вересня відправив під варту Єлизавету Івахненко, відому за плівками НАБУ як «Муза», визначивши альтернативу у вигляді застави. Під час засідання прокурори озвучили резонансні деталі справи «Карфаген».

Про це повідомив телеканал «Новини.Live».

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Суд обрав Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 20 млн грн. Вона є фігуранткою справи «Карфаген».

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Водночас прокуратура наполягала на заставі у розмірі 50 млн грн.

Під час судового засідання прокурор зазначив, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про дорогі подарунки та розкішний спосіб життя Івахненко. Серед іншого, слідство згадувало годинник Audemars орієнтовною вартістю 60 тис. дол., одяг і аксесуари Loro Piana та Miu Miu, автомобіль Porsche, а також інші коштовності.

За даними сторони обвинувачення, після телефонної розмови очільника Одеської ОВА Олега Кіпера фігуранти справи нібито обговорювали, які саме публікації та матеріали необхідно видалити зі сторінки Івахненко в Instagram.

Крім того, прокурор повідомив, що напередодні обшуків Івахненко разом з іншим підозрюваним перебувала на відпочинку у Львівській області. Слідство вважає, що вони поїхали туди після отримання інформації про можливі обшуки НАБУ. Уже у Львові, за версією обвинувачення, фігуранти розділилися.

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Окремо прокурор розповів про 50 тис. дол., які правоохоронці виявили на робочому місці особи, наближеної до керівництва Офісу генпрокурора. Також, за словами прокурора, під час слідчих дій у одного з високих працівників прокуратури знайшли коштовності.

Що відомо про справу «Карфаген»

Нагадаємо, НАБУ і САП провели операцію «Карфаген» і викрили злочинну організацію на чолі з керівником структурного підрозділу Офісу генпрокурора (на псевдо «Канцлер»), яка системно брала хабарі від шахрайських колцентрів за неперешкоджання їхній діяльності та захист від правоохоронців.

За даними слідства, угруповання організувало схеми легалізації понад 42 млн грн через купівлю елітної нерухомості, оформлення активів на підставних осіб і родичів через фіктивні ФОПи та бізнес у США. Згідно з розслідуванням, «Канцлер» також лобіював кадрові призначення у прокуратурі та впливав на Податкову службу, використовуючи зв’язки вищого керівництва («Шефа»).

Роль Музи у справі «Карфаген»

У матеріалах НАБУ і САП роль фігурантки розслідування на псевдо «Муза» описують так: вона є особою, близькою до керівника угруповання з Офісу генпрокурора на псевдо «Канцлер».

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За версією слідства, «Муза» брала участь у схемі легалізації незаконно здобутих коштів: до створення видимості фінансової спроможності та оформлення активів згодом залучили її родичів, яких реєстрували як ФОПів. Учасники злочинної організації обговорювали проходження через її рахунки грошей, які проводилися для надання коштам законного походження.

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