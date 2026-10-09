Справа "Карфаген": у прокуратурі полетіли голови, взялися і за втечу Кравченка

Виїзд Кравченка за кордон перевіряють в ОГП — подробиці / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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В Україні тривають кадрові зміни в органах прокуратури. Зокрема, звільнено вісьмох осіб, які згадувалися в контексті операції НАБУ та САП «Карфаген». Також перевіряють обставини виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

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За його словами, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва. Його висновок передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), а посаду, яку він раніше обіймав, уже ліквідували.

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Окремо в ОГП перевіряють обставини виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Службове розслідування має встановити, чи було дотримано необхідних процедур під час організації його відрядження. Ковальський наголосив, що до завершення перевірки не робитиме висновків.

Також триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, якого затримали в межах справи «Карфаген». Перевіряють можливе використання ним службових повноважень у приватних інтересах та втручання в роботу інших прокурорів. Дисциплінарна скарга щодо нього вже перебуває на розгляді КДКП. Посаду, яку обіймав Кропива, ліквідували.

Окремо Ковальський повідомив, що 24 прокурори пройшли перевірку на поліграфі. Отриману інформацію передали комісії, яка проводить службове розслідування.

За цей період з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, які згадувалися в контексті операції «Карфаген». Семеро з них працювали безпосередньо в Офісі генерального прокурора. Крім того, чотирьох осіб звільнили з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

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Кадрові зміни торкнулися й регіональних прокуратур. Зокрема, з адміністративної посади звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури, після чого цю посаду ліквідували.

Зміни відбуваються і в структурі Офісу генпрокурора. Зокрема, ліквідовано управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки. Також реорганізовано Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій. Напрям захисту інвестицій виділили окремо, а керівників відповідних підрозділів звільнили.

Водночас призначено нових очільників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Ще одне рішення стосується кадрових призначень. Ковальський повідомив, що наразі вирішено не використовувати передбачену перехідними положеннями Закону №4555 можливість призначати без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів. Водночас в ОГП перевіряють уже здійснені призначення на адміністративні посади.

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За результатами кадрового аудиту в ОГП звільнили керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. В обласних і окружних прокуратурах адміністративні посади втратили 16 прокурорів, серед яких керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур.

Окремо Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур за результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи.

За словами виконувача обов’язків генпрокурора, це лише перший етап змін. Надалі триватимуть кадровий аудит, оцінювання роботи керівників, перегляд управлінських процесів і посилення внутрішньої безпеки прокуратури. Також планують покращити взаємодію з іншими правоохоронними органами.

Виїзд Руслана Кравченка за кордон — останні новини

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України нібито у службове відрядження. Уже перебуваючи за кордоном, він оголосив про підозру керівнику НАБУ, яку згодом скасували. Після цього Кравченка звільнили з посади генпрокурора та вивели зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом журналісти з’ясували, що експосадовець зареєструвався у Відні, столиці Австрії. Як розповів у своєму матеріалі кореспондент ТСН Олександр Романюк, за вказаною адресою розташована не житлова квартира, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH, яка надає юридичні адреси для бізнесу та управлінські послуги.

Водночас залишається невідомим, чи проживає Кравченко за цією адресою. За австрійським законодавством, місце реєстрації має відповідати фактичному місцю проживання. У разі виявлення порушень можуть накласти штраф.

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