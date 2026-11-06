Справа "Карфаген": ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці

Сергій Дука / © скриншот

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У п’ятницю, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі «Карфаген».

Про це стало відомо під час судового засідання.

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Суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуку — що відомо

ВАКС відправив під варту генерала СБУ Сергія Дуку на 60 діб із можливістю застави у 65 мільйонів гривень. Прокурор САП наполягав на заставі в 100 мільйонів.

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Раніше Дука обіймав посаду першого заступника керівника департаменту захисту нацдержавності, з якої його звільнили, залишивши на службі.

Варто додати, якщо за нього внесуть заставу, підозрюваний буде зобов’язаний виконувати визначені судом вимоги.

Операція НАБУ «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, прокурори САП клопотали про тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. За версією слідства, генерал СБУ причетний до злочинної організації, яка покривала діяльність шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

Раніше прокурор САП Микола Карась повідомив, що під час обшуку 4 листопада охорона Дуки майже дві години чинила опір детективам НАБУ, поки сам посадовець знищував речові докази сокирою. За цим фактом ДБР вже розпочало досудове розслідування.

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Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не можуть захищати від відповідальності за злочини. Він наголосив на необхідності незалежного розслідування та справедливих рішень на тлі гучних викриттів правоохоронців.

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