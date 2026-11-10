Справа "Карфаген": за експосадовця СБУ Сергія Дуку внесли частину застави

Сергій Дука / © скриншот

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За колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, затриманого в межах масштабної операції «Карфаген», внесли заставу.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у коментарі для «Суспільного».

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За рішенням суду, розмір грошової застави для експосадовця спецслужби становив 44 мільйони гривень.

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Варто зауважити, що вечері 6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 65 мільйонів гривень.

У матеріалах НАБУ Дука фігурує під псевдонімом «Акім». За даними слідства, він знав про діяльність ватажка угруповання на прізвисько «Кримінал» і допомагав вирішувати питання цієї групи в СБУ та Офісі генпрокурора.

Операція НАБУ «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, прокурори САП клопотали про тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. За версією слідства, колишній генерал СБУ причетний до злочинної організації, яка покривала діяльність шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

Раніше прокурор САП Микола Карась повідомив, що під час обшуку 4 листопада охорона Дуки майже дві години чинила опір детективам НАБУ, поки сам посадовець знищував речові докази сокирою. За цим фактом ДБР вже розпочало досудове розслідування.

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Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

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