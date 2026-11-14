Справа «Карфаген»: Зеленський відповів, чи причетні Клименко, Вигівський і Поклад до співпраці зі злочинцями

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повністю припинити діяльність «Хімпрому», який, за його словами, поширює свій вплив за межі України.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

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За словами Зеленського, він неодноразово обговорював ситуацію з правоохоронцями та представниками антикорупційних органів.

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«Ви могли перевірити, що ні Клименко, ні Вигівський, ні особисто Поклад не мають до цього ніякого відношення. Про це я знаю від правоохоронців та антикорів», — додав президент.

Водночас глава держави наголосив, що розслідування триває, і висловив йому підтримку. Він також анонсував подальші кадрові зміни.

Зеленський про діяльність «Хімпрому»

Президент переконаний, що діяльність «Хімпрому» необхідно повністю зупинити, однак для цього Україні знадобиться допомога міжнародних партнерів.

За його словами, угруповання вже діє в Польщі та намагається поширити свою діяльність на Німеччину. Зеленський зазначив, що про це свідчить оперативна інформація.

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«Де ще це є? Я не знаю. Але ніде не має бути. Я впевнений, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб, і не тільки рускіх. Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються „купувати“ людей в різних інституціях роками — і не тільки в Україні», — додав Зеленський.

Окремо президент заявив, що він особисто запитував представників антикорупційних органів про можливу причетність згаданих на плівках осіб.

«Про ті прізвища, які звучать на плівках, — Клименко тощо — я напряму запитав в антикорів: „У вас щось є на них?“ — „Ні. Ні в Ляшка, ні в Клименка, ні в Арахамії ніякого відношення до якихось контактів з цими людьми немає“», — заявив глава держави.

Президент наголосив, що протидіяти угрупованню мають не лише українські спецслужби, а й відповідні органи інших держав.

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«Але підхід у цих людей, які в „Хімпромі“, які всім цим займаються, у цієї головної особи — страшний. Працювати треба не тільки українським спецслужбам, а й органам тих країн, де є вже напрацювання в протидії таким персонажам і де є можливості відповідного впливу на ситуацію. Передусім американцям», — додав Зеленський

Водночас глава держави висловив упевненість, що спільними зусиллями з міжнародними партнерами її діяльність вдасться припинити.

«Інакше, наприклад, в усіх парламентах Європи, включно з Україною, будуть потім законодавці, які будуть представляти також інтереси цих людей, тому що їх просто куплять — від депутатів, правоохоронців до медіа. Будуть лобіювати, працювати з журналістами. Це така структура, і так вони діють, і ресурс у них, на жаль, дуже значний. Разом з партнерами точно має вистачити сил, щоб це все припинити», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна вже обговорювала зі США питання міжнародної підтримки в боротьбі з так званим «Хімпромом». За його словами, є дані про діяльність угруповання в Польщі та спроби вийти на ринок синтетичних наркотиків у Німеччині. Глава держави також заявив про намір передати міжнародним партнерам усю наявну в України інформацію про це угруповання.

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