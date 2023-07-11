Справа Князєва: ексголову Верховного Суду залишили під вартою на два місяці

Проте Князєв може вийти на волю, якщо він чи інша особа внесе заставу у 75 млн грн.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок, 11 липня, продовжив дію запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в хабарництві.

Про це передає пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суддя... продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому голові Верховного Суду", – йдеться в повідомленні.

Таким чином Князєв залишається в СІЗО до 8 вересня 2023 року включно, якщо він чи інша особа не внесе заставу у 75 млн грн. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків:

здати закордонні паспорти,

носити електронний браслет,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Журналіст УП Михайло Ткач з посиланням на свої джерела повідомив, що бізнесмен Костянтин Жеваго нібито розглядає можливість внесення застави за підозрюваних Князєва та його спільника, адвоката Олега Горецького.

Нагадаємо, що 15 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття масштабної корупційної справи у Верховному суді.

Згодом стало відомо, що на хабарі погорів не хто інший, як сам голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Його спіймали під час отримання хабаря у розмірі 2,7 млн доларів.

За інформацією ЗМІ, гроші Князєв нібито отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

18 травня Князєва заарештували на два місяці з альтернативою застави у розмірі 107 млн грн, пізніше заставу зменшили до 75 млн.

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