Справа Коломойського: суд розглядає апеляцію на збільшення розміру застави (відео)

Шевченківський райсуд Києва 6 жовтня розглядає апеляцію адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського: захисники просять скасувати збільшення застави до 3,9 млрд грн.

Про це свідчить трансляція ТСН із судової зали.

Зауважимо, що 15 вересня Шевченківський райсуд Києва збільшив заставу Коломойському від 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн у зв'язку з врученням йому нової підозри. Адвокати бізнесмена виступили на суді 6 жовтня з проханням скасувати збільшення розміру застави.

Нагадаємо, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

В середині вересня Коломойському повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.

Читайте також: