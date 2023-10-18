Суд у справі Коломойського відклав розгляд зміни запобіжного заходу: яка причина

Тепер адвокати бізнесмена чекатимуть наступного тижня, щоб визначили дату розгляду цього клопотання.

Шевченківський райсуд Києва 18 жовтня повинен був розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського. Однак засідання не відбулося через хворобу судді.

Про це повідомили адвокати Коломойського під стінами суду.

Так, суд мав розглянути клопотання адвокатів Коломойського про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

"В понеділок ми подали клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Сподівалися, що воно буде розглянуте протягом двох діб, як визначено процесуальним законодавством", – повідомив адвокат Олександр Лисак.

"Водночас вчора секретарка повідомила, що захворіла суддя. Прибули сьогодні до суду, можливо, суддя одужала... Але зʼясувалось, що суддя не одужала. Тобто будемо чекати наступного тижня, щоб визначили дату розгляду цього клопотання", – додав адвокат.

Він також повідомив, що Коломойський надалі перебуває у слідчому ізоляторі СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Суд над Коломойський: адвокати з зали суду

Справа Коломойського

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського на зменшення застави у 3,9 млрд грн. У вересні бізнесмену повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Згодом бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.

Політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що справу щодо Коломойського "через непрофесійні дії обвинувачів можуть розвалити або оскаржити і скасувати рішення суду".

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