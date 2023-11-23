Суд продовжив досудове розслідування у справі Коломойського

Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив розгляд кримінального провадження на шість місяців. Ухвала оскарженню не підлягає.

Що кажуть адвокати

"Прокурор сказав, що сторона захисту клопоче про допуск свідків. Вони задовольнять клопотання і тому потрібно продовжити термін досудового розслідування. На нашу думку, цього робити не потрібно. Оскільки обвинувачення вказувало, що доказів для повідомлення підозри достатньо. А якщо вони хочуть проводити той об'єм слідчих дій, який запропонували сьогодні, то на це піде рік чи два. Тоді логічне питання: навіщо весь цей час тримати Ігоря Коломойського під вартою", - каже адвокат Олександр Лисак.

Сторона захисту також зауважила, що прорурор місяць тому для розгляду фактично того самого обсягу справи просив місяць. Тепер чомусь вирішили про 6 місяців.

"Клопотання не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону і суддя мав повне право його повернути для усунення недоліків", - додав адвокат Олег Пушкар.

На його думку, сторона обвинувачення "намагається довести лише те, чого не існує".

Зокрема, "Приватбанк", як потерпіла сторона, мав би підтвердити відсутність готівки на майже 6 млрд гривень.

"Станом на сьогодні пройшло більше 3 місяців розслідування, але від "Приватбанку" жодним чином не повідомлено про підтвердження якихось збитків", - сказав Пушкар.

За словами Пушкаря, станом на сьогодні до справи не було долучено жодного документа, який би підтверджував факт скоєння економічного злочину.

Лисак додав, що ймовірно, цю справу робили наспіх.

"Інше питання - яка мета цієї поспішності", - зауважує правозахисник.