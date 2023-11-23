Суд продовжив досудове розслідування у справі Коломойського

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення.
Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив розгляд кримінального провадження на шість місяців. Ухвала оскарженню не підлягає.
Що кажуть адвокати
"Прокурор сказав, що сторона захисту клопоче про допуск свідків. Вони задовольнять клопотання і тому потрібно продовжити термін досудового розслідування. На нашу думку, цього робити не потрібно. Оскільки обвинувачення вказувало, що доказів для повідомлення підозри достатньо. А якщо вони хочуть проводити той об'єм слідчих дій, який запропонували сьогодні, то на це піде рік чи два. Тоді логічне питання: навіщо весь цей час тримати Ігоря Коломойського під вартою", - каже адвокат Олександр Лисак.
Сторона захисту також зауважила, що прорурор місяць тому для розгляду фактично того самого обсягу справи просив місяць. Тепер чомусь вирішили про 6 місяців.
"Клопотання не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону і суддя мав повне право його повернути для усунення недоліків", - додав адвокат Олег Пушкар.
На його думку, сторона обвинувачення "намагається довести лише те, чого не існує".
Зокрема, "Приватбанк", як потерпіла сторона, мав би підтвердити відсутність готівки на майже 6 млрд гривень.
"Станом на сьогодні пройшло більше 3 місяців розслідування, але від "Приватбанку" жодним чином не повідомлено про підтвердження якихось збитків", - сказав Пушкар.
За словами Пушкаря, станом на сьогодні до справи не було долучено жодного документа, який би підтверджував факт скоєння економічного злочину.
Лисак додав, що ймовірно, цю справу робили наспіх.
"Інше питання - яка мета цієї поспішності", - зауважує правозахисник.
Справа Коломойського
Нагадаємо, що 27 жовтня 2023 року суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.
2 вересня бізнесменові обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.
7 вересня НАБУ повідомило Ігорю Коломойському про підозру у справі "ПриватБанку".
15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід у частині застави, збільшивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.
16 листопада в Апеляційному суді розглядали скаргу на продовження тримання бізнесмена під вартою. Коломойського залишили під вартою до 2 грудня 2023 з альтернативою застави у понад 3 млрд грн. Захист наголошує, що така сума є непідйомною.
17 листопада суд розглянув апеляцію Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі. Її залишили без задоволення.
Зауважимо, що захист бізнесмена наголошує: Коломойський має серйозні проблеми зі здоров'ям, а тому він не може перебувати за ґратами. За словами адвоката, бізнесмен страждає на цукровий діабет та панкреатит та до поміщення в ізолятор перебував на постійній медичній терапії.
Сьогодні стало відомо, що Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом, в якому поскаржився на упередженість представників Офісу Генерального прокурора та затягування розслідування.
Що "закидають" Коломойському
Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був. Сам бізнесмен ці звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.