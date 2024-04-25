Справа Коломойського: ЄСПЛ почав розгляд скарги адвокатів на порушення прав бізнесмена

Адвокати стверджують, що від моменту їхнього звернення зі скаргою до ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Коломойського значно погіршилася.

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

"Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи за нашою скаргою. ЄСПЛ оцінить на предмет правомірності як застосовані щодо Ігоря Коломойського запобіжні заходи, так і загалом законність кримінального переслідування нашого клієнта. Ця справа матиме важливе значення для функціонування в Україні захисту прав людини та дотримання принципів правової держави", – розповів Лисак.

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Він також висловив занепокоєння, заявивши про продовження невиправданого переслідування та порушення прав Коломойського.

"Ми маємо констатувати, що з моменту нашого звернення зі скаргою в ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Ігоря Коломойського значно погіршилася. Підозра протягом останніх місяців абсолютно не еволюціонує. Разом з тим, людина вже майже 8 місяців перебуває під вартою за фактично необґрунтованою підозрою, заснованою на нічим не підкріплених припущеннях", – розповів адвокат бізнесмена.

Він зазначив, що сторона захисту оскаржуватиме ці дії в ЄСПЛ.

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"Ми вимушені продовжувати оскаржувати незаконні дії відносно пана Коломойського в ЄСПЛ. Цей крок є необхідним для захисту прав і законних інтересів Ігоря Коломойського, оскільки в нашому випадку жоден національний засіб захисту не є ефективним", – повідомив Лисак.

Він додав, що захист Коломойського сподівається на справедливий та оперативний розгляд справи в ЄСПЛ, очікує на рішення, яке відповідатиме міжнародним стандартам прав людини.

Нагадаємо, наприкінці лютого суд у Києві ще на два місяці подовжив термін тримання під вартою Коломойського. Водночас суд зменшив розмір застави до 2,4 млрд грн та зобов’язав провести бізнесмену всі необхідні медичні процедури.

Зауважимо, Коломойський перебуває під вартою від вересня 2023 року. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Він усі ці підозри відкидає.

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