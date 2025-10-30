Справа Крупи: суд послабив обмеження для ексочільниці Хмельницької МСЕК

Екскерівниця Хмельницької МСЕК Тетяня Крупа / © ТСН

Вищий антикорупційний суд 29 жовтня ухвалив рішення подовжити термін дії обов’язків екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Згідно з ухвалою суду, Крупа зобов’язана:

не залишати межі Хмельницької та Тернопільської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну місця проживання;

здати паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що надають право перетину держкордону, крім паспорта громадянина України.

Таким чином, наразі Крупа має виконувати три обов’язки, тоді як раніше, за рішенням суду від 4 вересня, їх було п’ять.

Попередня ухвала ВАКС передбачала, що екскерівниця МСЕК повинна носити електронний браслет, а також утримуватися від контактів із працівниками комунального закладу «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та іншими особами, які зверталися для проходження експертизи. Крім того, тоді суд обмежив пересування Крупи лише межами Хмельницької області.

Новим рішенням суд пом’якшив умови, дозволивши фігурантці пересування також у Тернопільській області та скасувавши вимогу носіння електронного браслета.

Що відомо про справу Тетяни Крупи?

Восени 2024 року Держбюро розслідувань викрило Крупу та її сина — очільника Хмельницького обласного управління Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків у помешканнях посадовців виявили близько 5,24 млн дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, а також дорогі прикраси та коштовності світових брендів.

Розслідування встановило, що родина чиновників володіла значними активами, які не були відображені у деклараціях: нерухомість, автомобілі, готельно-ресторанний комплекс та корпоративні права. Крім того, у власності родини виявлено нерухомість за кордоном та закордонні валютні рахунки із великими сумами.

У жовтні 2024 року суд заарештував Крупу після того, як у її домі було знайдено мільйони доларів готівкою.

У вересні 2025 року суд змінив запобіжний захід Крупі з тримання під вартою на заставу у 20 млн грн, а також наклав на неї низку обов’язків.