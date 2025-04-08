Справа Крупи вийшла на міжнародний рівень: відмивання грошей та рахунки у Швейцарії

Ексочільниця МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа

Реклама

Польські прокурори передали Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною колишньої очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Справу вже об’єднали з кримінальним провадженням щодо незаконного збагачення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У лютому заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшаві передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

Реклама

За версією польських правоохоронців, протягом 29 травня 2022 року — 17 жовтня 2024 року Крупа з родиною ввезли з України до Польщі значні суми грошей. Вказано, що це кошти, «одержані від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій». Водночас не уточнено, що мається на увазі під цим твердженням.

За даними слідства, після цього ввезену готівку родина Крупи під час перебування у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі переказували на рахунки установ у Швейцарії та США.

«Тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення», — вказано у польських матеріалах кримінального провадження.

Повідомляється, що наприкінці лютого українські правоохоронці відкрили нову справу щодо Крупи ­– за статтею «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». У середині березня цей епізод було приєднано до справи, в межах якої ексочільницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

Зараз українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги. Йдеться про тимчасові доступи до інформації про банківські рахунки, відкриті на Крупу та її невістку у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) та австрійському Erste Bank Oberbank, де ексголова МСЕК, її чоловік та невістка мають рахунки.

Повідомляється, що Національне антикорупційне бюро України готує допити. Окрім згаданих членів сім’ї Крупи, допитають її сина — ексначальника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупу. Допит стосуватиметься коштів, вивезених ними за межі України та внесених на рахунки в іноземних банках.

Нагадаємо, восени 2024 року Крупу та її сина викрили у незаконному збагаченні. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах. Крім того, завдяки очолюваній Крупою МСЕК понад 50 прокурорів Хмельниччини оформили собі інвалідність. Посадовиця перебуває під вартою з альтернативою застави.