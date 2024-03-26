Справа Кулініча: Малюк розповів, які дані передавав ексчиновник СБУ в Москву

Спостереження за Кулінічем у СБУ велось кілька років.
Колоній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч працював на російського агента та зрадника Володимира Сівковича і передавав йому інформацію про українське військово-політичне керівництво.
Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю Фактам ICTV.
Голова СБУ зазначив, що спостереження за Кулінічем у СБУ велось "трохи менше, ніж кілька років", та було організоване спільно з ДБР та Офісом генпрокурора.
"Сьогодні цю справу вже передано до суду. У відповідний до закону спосіб зібрано всі відповідні докази. Так, його лінія захисту намагається сьогодні називати біле чорним, але нічого не потрібно, просто варто глянути в суть матеріалів. Коли Кулініч телефонує Сівковичу, який сидить в Москві, в “кротофермі”, і занотовує все, що йому каже Кулініч", – каже очільник Служби безпеки.
Малюк заявив, що колишній голова управління СБУ в АР Крим Кулініч розповідав Сівковичу таємну інформацію, яка стосується "мега делікатних підрозділів", які створюються "в системі власної безпеки".
Крім того, Кулініч передав інформацію, яка стосується військово-політичного керівництва країни.
"Є всі зібрані експертизи – фонетичні, семантичні тощо. Всі докази зібрано, і справа сьогодні в суді. Суд у нас процесуально незалежний", – нагадує очільник СБУ.
Також Малюк зазначив, що в суді представляє низка потужних адвокатів, але "все потужно і зрозуміло", тому, щодо справи ексголови управління СБУ в Криму, слід чекати вироку суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Малюк розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу.
Крім того, ми раніше інформували, що голова СБУ розповів про ліквідацію Киви, Татарського та інших зрадників.
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