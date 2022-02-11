Справа Кузьміних: Вищий антикорупційний суд 11 лютого вирішуватиме, з якими обмеженнями житиме нардеп

За даними слідства, депутат отримав ці гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Запобіжний захід для "слуги народу". Сьогодні, 11 лютого, Вищий антикорупційний суд в Києві вирішуватиме, з якими обмеженнями житиме народний депутат Сергій Кузьміних, якого затримали в понеділок і підозрюють в отриманні хабаря в 558 тисяч гривень.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Варто зазначити, що від лютого НАБУ оголосило підозрюваного в розшук через систематичну неявку на допит, відсутність його за місцем проживання та переховування від детективів.
А вже у вівторок, 8 лютого, Кузьміних намагалися обрати міру запобіжного заходу, але не вийшло. Бо спочатку з'ясувалось, що у нардепа немає паспорта, а коли той знайшовся, захист попросив час на ознайомлення з матеріалами справи.
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