Справа Майдану: ватажок "тітушок" Крисін отримав 8 років в’язниці

Засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування.

Дарницький суд Києва оголосив вирок у справі Юрія Крисіна щодо викрадення та катування активістів Майдану — 8 років позбавлення волі. Фактично ж йому додали ще один рік ув’язнення до попереднього рішення суду у справі щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомив адвокат Крисіна Ігор Василенко, пише hromadske.

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Так, засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування. По інших статтях його виправдали через сплив строку давності. Йдеться про викрадення людини, хуліганство та перешкоджання мирним акціям протесту.

Зазначається, що Крисін вийде з вʼязниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018-го року.

Своєю чергою, прокурорка у справі Юлія Малашич зазначила, що суд врахував позицію сторони обвинувачення та потерпілого.

«Суд засудив Крисіна за статтею катування до семи років, але в сукупності, з урахуванням попереднього рішення до 8. Це була наша з потерпілим Іваненком позиція під час дебатів і суд її почув. Мені прикро визнати, що по інших статтях Крисіна звільнили від відповідальності … Але це було законне рішення суду, оскільки минули строки давності», — сказала вона.

Адвокати Крисіна подаватимуть апеляцію на вирок. Сам Крисін, за словами захисту, перебуває в лікарні під крапельницею. Раніше він не визнавав свою провину.

Нагадаємо:

У липні Дарницький райсуд столиці звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за хуліганство, викрадення та незаконне перешкоджання проведенню мітингів. Усе - через закінчення терміну давності.

від кримінальної відповідальності за хуліганство, викрадення та незаконне перешкоджання проведенню мітингів. Усе - через закінчення терміну давності. У справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія апеляційний суд Києва засудив Крисіна до п'яти років в'язниці.

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