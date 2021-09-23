Справа Майдану: ватажок "тітушок" Крисін отримав 8 років в’язниці

Засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування.
Дарницький суд Києва оголосив вирок у справі Юрія Крисіна щодо викрадення та катування активістів Майдану — 8 років позбавлення волі. Фактично ж йому додали ще один рік ув’язнення до попереднього рішення суду у справі щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
Про це повідомив адвокат Крисіна Ігор Василенко, пише hromadske.
Так, засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування. По інших статтях його виправдали через сплив строку давності. Йдеться про викрадення людини, хуліганство та перешкоджання мирним акціям протесту.
Зазначається, що Крисін вийде з вʼязниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують з 2018-го року.
Своєю чергою, прокурорка у справі Юлія Малашич зазначила, що суд врахував позицію сторони обвинувачення та потерпілого.
«Суд засудив Крисіна за статтею катування до семи років, але в сукупності, з урахуванням попереднього рішення до 8. Це була наша з потерпілим Іваненком позиція під час дебатів і суд її почув. Мені прикро визнати, що по інших статтях Крисіна звільнили від відповідальності … Але це було законне рішення суду, оскільки минули строки давності», — сказала вона.
Адвокати Крисіна подаватимуть апеляцію на вирок. Сам Крисін, за словами захисту, перебуває в лікарні під крапельницею. Раніше він не визнавав свою провину.
Нагадаємо:
- У липні Дарницький райсуд столиці звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за хуліганство, викрадення та незаконне перешкоджання проведенню мітингів. Усе - через закінчення терміну давності.
- У справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія апеляційний суд Києва засудив Крисіна до п'яти років в'язниці.