Справа Медведчука: генпрокурор розповів про розслідування злочинів проросійського політика

Генеральний прокурор України Андрій Костін пообіцяв, що до кінця війни можливі вироки у справі проти Віктора Медведчука.

Одна із справ проти одіозного Медведчука перебуває на стадії судового розгляду, по іншій - триває розслідування.

Про це 1 серпня в етері телемарафону сказав генпрокурор Андрій Костін.

"Одна із справ проти Медведчука уже перебуває на стадії судового розгляду. Інша справа - на стадії досудового розслідування. Ми вже подали клопотання про продовження термінів тримання під вартою по другій справі. І я сподіваюсь на те, що найближчим часом досудове розслідування по цій справі буде завершеним. Більше інформації надати не можу, бо це - таємниця слідства", - сказав Костін.

Нагадаємо, у Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі. Личаківський районний суд Львова у 23 червня у закритому режимі провів попереднє засідання у справі народного депутата України Віктора Медведчука.

Раніше Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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