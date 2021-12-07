Справа МГЗ: поліція відкрила провадження за фактом підробки медичних довідок адвокатів "Стоп шлам"

Довідки були видані клінікою лікувального голодування.

Медичні довідки, які надали до суду три адвокати "Стоп шлам", мають ознаки підроблення. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба МГЗ.

На останньому судовому засіданні у справі про позов на 9,2 млрд грн адвокати "Стоп шлам" надали до суду довідки про захворювання на коронавірус. У зв‘язку з цим розгляд справи було перенесено.

Відповідно до ухвали суду, довідки були видані клінікою лікувального голодування, що розташована у с. Плюти Київської області. Заклад спеціалізується на нетрадиційній медицині та СПА-процедурах.

"Оскільки довідки виглядали сумнівно, суд зобов'язав "хворих" надати підтверджуючі документи про захворювання з QR-кодами", – йдеться у повідомленні МГЗ.

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4, статті 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

На підприємстві вважають, що у таких спосіб адвокати "Стоп шлам" затягують розгляд справи, оскільки не мають жодних реальних фактів. Сам позов до МГЗ називають спланованою рейдерською атакою, до якої залучені "професійні" громадські активісти, судді, експерти та інші.

Зокрема до учасників атаки на завод, на думку МГЗ, причетні Павло Куфтирєв, Олег Верник, Артемій Воробйов, Олексій Француз, Тетяна Тимочко, кілька місцевих активістів, судді Заводського районного суду та експерти КНІДСЕ. Всі ці особи пов‘язані між собою та мають досвід в екологічному рейдерстві – на їх рахунку є успішні кейси з "БРСМ-Нафта" та "Гаврилівські курчата".

Наразі відносно більшості з них відкриті кримінальні провадження.

У МГЗ сподіваються, що дії рейдерів отримають належну правову оцінку і вони понесуть покарання.

Раніше адвокатів "Стоп шлам" разом з суддею звинуватили в фальсифікації матеріалів справи про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд моральної шкоди на користь громадської організації.