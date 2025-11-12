ТСН у соціальних мережах

85
2 хв

Справа "Мідас": будівництво з "плівок НАБУ" може бути пов’язано з маєтками Чернишова — розслідувачі

Елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом могли фігурувати у справі «Мідас».

Віра Хмельницька
Справа "Мідас": будівництво з "плівок НАБУ" може бути пов’язано з маєтками Чернишова — розслідувачі

Розслідувачі припускають, що паніка Міндіча у справі Мідас пов’язана з розкішними маєтками ексвіцепрем’єра Чернишова / © УНІАН

«Будівництво», яке згадують в оприлюднених НАБУ аудіозаписах у межах справи «Мідас», може стосуватися елітних маєтків колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Як зазначається у розслідуванні, опублікованому 12 листопада, на записах, які детективи НАБУ приписують співвласнику «Кварталу 95» Тимуру Міндічу (псевдонім «Карлсон»), той обговорює «консервацію» будівництва, у яке щомісяця вкладали сотні тисяч доларів.

Елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом Скрин відео Bihus.Info

За даними журналістів, імовірно, мова йде про комплекс розкішних маєтків на території колишньої бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа ділянок — близько 8 гектарів, територія огороджена парканом, є озеро та запланований причал.

Скрин відео Bihus.Info, джерело УП

В одній із розмов інший учасник, відомий під псевдонімом Шугармен, згадує: «500 тисяч дадуть „Че Геварі“ на стройку». За версією розслідувачів, під цим прізвиськом фігурує саме Чернишов, який уже мав підозру від НАБУ за зловживання службовим становищем.

Скрин відео Bihus.Info

На плівках також чути емоційні реакції Міндіча на перебіг подій у справі — він і його співрозмовники висловлюють занепокоєння долею будівництва.

Раніше стало відомо, що підозра НАБУ Чернишову в отриманні неправомірної вигоди у вигляді знижок на квартири вказує на його можливий зв’язок із маєтками в Козині, вартість яких сягає мільйонів гривень.

Журналісти вважають, що саме цей об’єкт і є тим самим «будівництвом», через яке панікував Міндіч на записах НАБУ.

