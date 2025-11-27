Справа "Мідас": хто вніс заставу 95 млн за "бухгалтера бекофісу" Фурсенка

Фігурант справи «Мідас» Ігор Фурсенко / © Telegram / Схеми

За фігуранта справи «Мідас» Ігоря Фурсенка внесли заставу в розмірі 95 мільйонів гривень.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Фурсенка Петра Бойка.

За даними журналістів, кошти 24 листопада сплатила приватна компанія «Варус Сінерджі», статутний капітал якої становить лише 100 тисяч гривень.

Хто вніс заставу та умови звільнення

Адвокат Петро Бойко відмовився коментувати, хто саме вніс заставу за Ігоря Фурсенка. Однак журналісти-розслідувачі «Схем» встановили, що заставу сплатила приватна компанія «Варус Сінерджі». Ця компанія зареєстрована зі статутним капіталом у 100 тисяч гривень, а її основним видом діяльності є «оптова торгівля деревиною».

Ігор Фурсенко був виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» і, за даними слідства, виконував обов’язки бухгалтера «бек-офісу» з легалізації коштів у корупційній схемі.

Після внесення застави Ігор Фурсенко зобов’язаний дотримуватися низки обмежень, встановлених судом, зокрема носити електронний браслет та здати на зберігання закордонний паспорт.

Мільйонні суми застав у справі «Мідас»

Справа, відома як «Мідас», стосується масштабного розкрадання державних коштів у НАЕК «Енергоатом». В рамках цього розслідування правоохоронці викрили схему, за якою розкрадалися гроші через завищення цін на закупівлі товарів та послуг.

Застава Фурсенка є однією з найвищих сум, внесених за фігурантів цієї резонансної корупційної справи.

Іншим ключовим фігурантам справи «Мідас» суд призначив набагато менші суми застав:

Але найбільшу суму застави суд призначив ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку — 126 мільйонів гривень. Миронюк наразі заставу не вніс і перебуває під вартою. Апеляційна скарга його захисту була залишена без задоволення.

Нагадаємо, за інформацією НАБУ та САП, організована злочинна група, так званий «бекофіс», яка контролювала кадрові та фінансові потоки в «Енергоатомі», фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

За результатами розслідування правоохоронці вже оголосили підозри 7 учасникам злочинної групи, які фігурують на так званих «плівках Міндіча» під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».