727
2 хв

Справа "Мідас": НАБУ не може відстежити мільйони доларів і пропонує запровадити спецоблік готівки

В Україні хочуть створити реєстр для відстеження імпортованої готівки.

Руслана Сивак
Долари

Долари / © vk.com/kpi_live

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зіткнулося з неможливістю встановити легальний шлях потрапляння до країни великої кількості готівкової іноземної валюти, виявленої у фігурантів справи «Мідас». У зв’язку з цим НАБУ пропонує запровадити спеціальну форму обліку ввезення таких сум готівки до країни.

Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов у понеділок, 17 листопада, під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки.

За словами Абакумова, це вже вдруге, коли правоохоронці виявляють велику суму коштів у пакованні Федерального резервного банку США (ФРС), але не можуть з’ясувати їхнє походження.

«Ми другий раз стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України», — сказав представник НАБУ.

Абакумов додав, що ФРС США фіксує продаж цих коштів у Європі, але в Україні такий облік відсутній. У справі «Мідас», як нагадав голова ТСК Ярослав Железняк (фракція «Голос»), йдеться про знайдені у фігурантів «білі» (старого зразка) долари в пакованні ФРС на загальну суму близько $4 мільйонів.

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Олійник підтвердив, що наразі в Україні немає унікального реєстру, який би дозволяв звірити штрих-код паковання ФРС та з’ясувати походження купюр.

За словами Олійника, до України імпортуються мільярди доларів, і виокремити невелику суму «без наявності системи реєстрації неможливо». Наразі лише вісім українських банків імпортують долари та євро, і частина з них продає валюту іншим учасникам фінансового ринку.

«Ми її (пропозицію НАБУ — ред.) розглянемо, і я доповім», — запевнив Дмитро Олійник.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та в «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима.

Загалом ця подія викликала широкий суспільний резонанс як в Україні, так і на міжнародному рівні, зважаючи на критичність енергетичної сфери під час війни.

