Справа Міндіча: представники НАБУ провели зустріч з ФБР

НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели зустріч з новопризначеним офіцером Федерального бюро розслідувань США, присвячену розслідуванню справи Тимура Міндіча.

У НАБУ повідомили, що відбулася робоча розмова між детективами та новим представником ФБР, інформує ZN.

«У Національному антикорупційному бюро України 11 листопада відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ, але цього разу зустріч стосувалася саме справи Тимура Міндіча — фігуранта операції „Мідас“, яку спільно проводять НАБУ та САП», — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, у Федеральному бюро розслідувань нещодавно відбулася планова ротація офіцера, відповідального за взаємодію з українським антикорупційним бюро. Такі кадрові зміни відбуваються раз на 4–6 місяців. Новий офіцер вже прибув до Києва, і одна з його перших зустрічей була присвячена саме справі Міндіча.

Представник ФБР працює у приміщенні НАБУ на постійній основі відповідно до міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення антикорупційного бюро. Він має окремий кабінет, бере участь у внутрішніх робочих нарадах та щоденно комунікує з детективами, залишаючись у курсі основних розслідувань щодо топкорупції.

Раніше повідомлялося, що Уряд України розпочав комплекс рішень для «перезапуску менеджменту» НАЕК «Енергоатом» на тлі корупційного скандалу.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».