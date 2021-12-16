Справа не у хлопцеві: мати дівчинки, яку жорстоко побили на шкільному стадіоні у Запоріжжі, назвала причину конфлікту

Справа не у хлопцеві: мати дівчинки, яку жорстоко побили на шкільному стадіоні у Запоріжжі, назвала причину конфлікту

За словами матері потерпілої, дівчата раніше дружили.

Мама школярки, яку жорстоко відлупцювали підлітки у Запоріжжі на одному зі шкільних стадіонів, назвала причину конфлікту між дівчатами. Вона запевняє, що причиною побиття її доньки став не хлопець, а вкрадений телефон.

Про це йдеться в сюжеті програми "Акценти".

Як раніше повідомляли у соцмережах, бійка сталася через хлопця, начебто одна з дівчат цілувалася з чужим хлопцем.

За словами мами дівчинки, якій дісталося найбільше, її доньку з подругами тримали на стадіоні протягом 2,5 год. Одразу після побиття, говорить жінка, вона відвезла доньку до лікарні, де їй зробили МРТ голови. У дівчини були синці та забої, зламаний ніс зі зміщенням, боліли нирки, ключиця.

"Місяць тому вона ("організаторка" побиття - Ред.) вкрала у моєї доньки телефон. Ми написали заяву до поліції. Того вечора вона зателефонувала моїй доньці і сказала: "Приходь, будемо розмовляти, або ми тобі грошима будемо віддавати, або купимо новий телефон". Вони з дівчатками пішли туди. Донька говорить: "Коли я прийшла туди, я зрозуміла, що нас будуть бити", - розповідає мама постраждалої Жені Анна Корнієнко.

Жінка додала, що її донька раніше дружила з нападницею, але після того, як та вкрала в неї телефон, їхня дружба припинилася.

У поліції розповіли, що звинувачення у побитті були пред'явлені трьом дівчатам, які били, втім, у справі фігурували ще дві, яким також були висунуті підозри.