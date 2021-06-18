"Річ не в армії, річ у мені": у Херсонській області застрелився солдат

Останнім часом хлопець писав депресивні повідомлення.

У Херсонській області у військовій частині застрелився строковик 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.

Як повідомив ТСН.ua керівник Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Руслан Циганков, трагедія сталась у селі Антонівка 4 червня, але оприлюднено факт сьогодні, 18 червня.

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За словами Циганкова, він прослужив рік і до кінця виконання обов’язку йому залишалося буквально півроку. Інцидент стався зранку.

Крім того, була перевірена телефонна переписка хлопця, і була вона депресивного характеру. За шість днів до трагедії він написав повідомлення: "Річ не в армії, річ у мені".

Наразі проводяться відповідні експертизи щодо з’ясування обставин трагедії. Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з позначкою "Самогубство" та за статтею 406 "Нестатутні взаємовідносини між колегами".

Триває слідство у справі. Опитуються колеги загиблого.

Нагадаємо, в Одеській області в Тарутині застрелився прикордонник. Він вчинив самогубство просто на робочому місці.

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