"Річ не в армії, річ у мені": у Херсонській області застрелився солдат

Останнім часом хлопець писав депресивні повідомлення.
У Херсонській області у військовій частині застрелився строковик 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.
Як повідомив ТСН.ua керівник Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Руслан Циганков, трагедія сталась у селі Антонівка 4 червня, але оприлюднено факт сьогодні, 18 червня.
За словами Циганкова, він прослужив рік і до кінця виконання обов’язку йому залишалося буквально півроку. Інцидент стався зранку.
Крім того, була перевірена телефонна переписка хлопця, і була вона депресивного характеру. За шість днів до трагедії він написав повідомлення: "Річ не в армії, річ у мені".
Наразі проводяться відповідні експертизи щодо з’ясування обставин трагедії. Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з позначкою "Самогубство" та за статтею 406 "Нестатутні взаємовідносини між колегами".
Триває слідство у справі. Опитуються колеги загиблого.
Нагадаємо, в Одеській області в Тарутині застрелився прикордонник. Він вчинив самогубство просто на робочому місці.