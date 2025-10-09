ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
1 хв

Справа не в Україні і не в РФ: Зеленський пояснив, чому Путін боїться припинення вогню

Зеленський розкрив, чому диктатор не може зупинити війну, і що РФ готується до нападу на Захід.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський пояснив, чому Путін уникає перемир'я

Зеленський пояснив, чому Путін уникає перемир'я / © ТСН

Диктатор РФ Володимир Путін особисто боїться припинення вогню в Україні, «тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

На його думку, диктатор готується до війни з Заходом. Тому поки не може зупинити війну з Україною.

«З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, — це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну», — каже глава держави.

Він розповів, як можна примусити Путіна до миру.

«Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно — це спрацює», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, диктатор Путін у свій день народження заявив про "правильні рішення" і розповів, скільки воюватиме далі.

Дата публікації
Кількість переглядів
752
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie