Справа не в Україні і не в РФ: Зеленський пояснив, чому Путін боїться припинення вогню

Диктатор РФ Володимир Путін особисто боїться припинення вогню в Україні, «тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

На його думку, диктатор готується до війни з Заходом. Тому поки не може зупинити війну з Україною.

«З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, — це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну», — каже глава держави.

Він розповів, як можна примусити Путіна до миру.

«Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно — це спрацює», — підсумував Зеленський.

