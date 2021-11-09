Справа НГЗ на 9,2 млрд: у суді активісти не змогли на дати доказів шкоди шламу здоров’ю

Справа НГЗ на 9,2 млрд: у суді активісти не змогли на дати доказів шкоди шламу здоров’ю

Під час судового засідання, яке відбулося 9 листопада у Миколаївському апеляційному суді, представники ГО «Стоп шлам» відмовились пояснити суддям як відбиралися зразки червоного шламу та як у них опинились результати інженерно-екологічної експертизи, яку сама експертна установа відкликала по причині фальсифікацій зі зразками.

Про це повідомляють Новости N.

«Це те саме дослідження, до результатів якого постійно апелюють псевдоактивісти, розповсюджуючи фейки у ЗМІ про вплив шламу на здоров’я. Але таких висновків експертиза не містить, більш того – вона була відкликана КНІІСЕ оскільки виявилось, що зразки невідомого походження», – зазначив адвокат МГЗ Володимир Ващенко

Сторона Миколаївського глиноземного заводу підтримала клопотання про виклик начальника Держекоінспекції та експерта, який проводив дослідження, щоб поставити крапку у маніпуляціях.

Але адвокати «Стоп шлам» не погодились на допит експерта та керівника ДЕІ, відмовились підтримати клопотання та попросили перерву для підготовки своєї позиції, тож засідання було в черговий раз перенесено.

«Це ще раз підтверджує, що у своїх гучних заявах про вплив на довкілля та здоров’я представники «Стоп шлам» маніпулюють та вводять в оману й людей, й суддів. Адже чому тоді не підтримати виклик експерта та не задати питання звідки ті зразки взялись, як ставились питання та які відповіді отримані?!»,– підкреслив Ващенко.

Нагадаємо, «Стоп шлам» намагається стягнути з МГЗ 9,2 млрд грн. моральної шкоди. У якості доказу активісти надали лише психологічну експертизу, але й вона була визнана Мінюстом незаконною, а експертів притягли до відповідальності, адже вони не дослідили жодного документу впливу на здоров’я людини, вийшли за межі своїх повноважень та не зустрілись із жодним умовним потерпілим. Також з’ясувалось, що люди-«потерпілі», від імені яких було подано позов до МГЗ, або не існують або не знали, що їх данні використовують. Це встановила поліція.

Стосовно експертів, засновників «Стоп шлам» та суддів першої інстанції, які їм допомагали розслідуються кримінальні провадження поліцією та ДБР.

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