Справа одеського ексвійськкома Борисова: завершено розслідування щодо незаконного збагачення 

Завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами незаконного збагачення.

Про це повідомив Офіс генрокурора.

Згідно з матеріалами слідства, ексвоєнком під час перебування на посаді набув активів на майже 150 млн грн, не маючи таких доходів. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. Офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат.

Наразі за дорученням прокурора слідчий ДБР повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення. Колишній воєнком перебуває під вартою.

Матеріали за фактом нез’явлення екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу та ухилення від військової служби виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

Скандал з одеським воєнкомом

Під час повномасштабної війни Одеса регулярно фігурувала в новинах про скандали, пов'язані із жорсткими методами проведення загальної мобілізації й іншими правопорушеннями.

У червні "Українська правда" опублікувала розслідування про те, що дружина, мати і теща одеського воєнкома Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Крім того, їхній автопарк складається з таких дорогих авто, як Mercedes-Benz EQV, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Через скандал президент доручив колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити Борисова.

Сам же Борисов несподівано зник, щойно ДБР оголосили йому підозру в незаконному збагаченні на рекордні 188 мільйонів гривень. Його шукали два дні, ЗМІ припускали, що він уже за кордоном. Але слідчі знайшли його в Києві, та ще і неподалік від офісу самого бюро.

Читайте також: