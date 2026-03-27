Справа Поплавського: всі деталі обшуків та гучні скандали ректора

Михайло Поплавський / © ТСН

Реклама

Правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Одним із головних фігурантів розслідування став багаторічний очільник закладу, епатажний Михайло Поплавський.

ТСН.ua зібрав усі подробиці гучного конфлікту.

За даними Офісу генпрокурора та джерел ТСН.ua, керівництво університету у змові з чиновниками МОН роками наживалося на програмі підготовки кадрів. Суть афери була цинічною та простою: до офіційних документів вносили «мертві душі».

Реклама

«Фігуранти могли завищувати кількість студентів і працівників, збільшувати штатний розпис, щоб отримувати більше фінансування. Частина цих „студентів“ і навчальних годин існувала лише на папері», — зазначають у правоохоронних органах.

Михайло Поплавський / © Facebook

Загалом через схему пройшло близько 760 мільйонів гривень. Гроші виводилися в готівку та розподілялися між учасниками. Ба більше, слідчі перевіряють, чи не записували до звітності студентів із приватного закладу Поплавського, щоб утримувати їх коштом держбюджету.

Обшуки та «домашній образ» ексректора

Силовики провели понад 20 обшуків, зокрема в помешканнях самого Поплавського.

Як стверджує Oboz.ua, для 76-річного артиста візит став несподіванкою.

Реклама

Обшуки у Михайла Попласького / © oboz.ua

Його застали в елітних бежевих капцях від Tommy Hilfiger вартістю близько 4500 гривень.

Джерела ТСН.ua додають, що «співаючий ректор» за останній час помітно «здав»: «Він помітно постарів. Під час обшуку вилучили телефони, жорсткі диски та печатки. Поки що мова про затримання не йде, але коло підозрюваних розширюється».

Чому Поплавський втратив посаду ректора

Михайло Поплавський понад 30 років очолював Київський національний університет культури й мистецтв — від 1995 до 2014 року він був ректором, а згодом, після змін у законодавстві, обіймав посаду президента вишу, зберігаючи вплив на управління закладом.

2021 року його переобрали на посаду президента, яку він обіймав до лютого 2026-го.

Реклама

Поплавський залишив посаду через завершення терміну контракту. Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що наразі обов’язки ректора виконує професор Ігор Комарніцький — до проведення виборів нового керівника університету.

Сексуальні домагання: «більярд на поцілунки»

На фоні фінансового скандалу з новою силою спалахнули старі звинувачення у домаганнях. Випускниця вишу Владислава Коренна розповіла історію про те, як ректор намагався схилити її до близькості.

За словами дівчини, у 2021 році її фактично вивезли до заміського будинку, де змушували пити алкоголь і грати в більярд.

«Схема гри дуже проста: якщо куля потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві. Коли я відмовлялася — мене крили матом», — поділилася Владислава.

Реклама

Вона також додала, що Поплавський вихвалявся своїм впливом і розповідав, кого ще з дівчат, зокрема неповнолітніх, він домагався.

За її словами, після кількох годин тиску вона попросила поїхати, і їй викликали водія.

У своєму дописі дівчина не називає імен, однак у коментарях уточнює, що йдеться про Михайла Поплавського.

Hromadske намагались отримати коментар в адміністрації університету, але відповіді не отримали.

Реклама

«Тьолки», «малі» та вареники: яким було ставлення до студентів

Під час одного з днів відкритих дверей він публічно принизив дівчину, яка запитала про частування: «Подивися на себе, ще вареники тобі».

Коли ж студенти обурилися його зверненнями «тьолки» та «малі», Поплавський назвав це «піаром»: «Це ж провокація! Якщо скандалу немає, я його придумаю. Я буду звертатися на „ти“. Я до студентів на „ви“ не звертаюсь».

Студенти також зізнавалися, що замість навчання часто працювали «безкоштовною масовкою»: шили сценічні костюми для ректора або створювали ілюзію підтримки на його телезйомках.

Михайло Поплавський / © Facebook

Від шахти до «Юного орла»: шлях до багатства

Михайло Поплавський народився у селі на Кіровоградщині. Закінчив ПТУ в Горлівці, працював машиністом електровоза в шахті.

Реклама

Після служби в армії та роботи директором будинку культури села Великі Трояни Кіровоградської області 25-річний Поплавський у 1975 році став студентом першого курсу Київського державного інституту культури, який закінчив з відзнакою.

А в 1993 році вже очолив маловідомий тоді заклад, який випускав бібліотекарів та директорів сільських будинків культури, ставши наймолодшим ректором в Україні.

Розбудовуючи Університет, Поплавський шокував український шоубізнес, запустивши піар-проєкт «Співаючий ректор як технологія» по розкрутці Київського університету культури, коли вперше вийшов на сцену з піснею «Юний орел».

У 2006—2010 роках Поплавський дав ряд концертів, що називалися «прощальними» в різних містах України, що не завадило, однак, продовжити Поплавському виступати й надалі. Пізніше Поплавський публічно оголошував про «завершення» співочої кар’єри у 2013 році та 2019 роках.