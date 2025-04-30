Справа про 120 тисяч несправних мін: суд взяв під варту двох підозрюваних (фото)

Суд взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис несправних мін / © pixabay.com

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У Києві слідчий суддя Шевченківського районного суду задовольнив клопотання слідчого СБУ щодо фігурантів скандальної справи про постачання на фронт 120 тисяч непридатних до використання мінометних снарядів. Суд також застосував до колишнього керівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави.

Центр протидії корупції повідомив про це 30 квітня.

Крім Яреська підозрюють також гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка.

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Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.

Суд взяв під варту двох підозрюваних в справі 120 тис несправних мін

Що відомо про справу і залучених до оборудки

За версією слідства, 2024 року керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити оптові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

Експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки.

«Попри відомі проблеми, підозрювані не зупинили виробництво, прагнучи отримати прибуток із держзамовлення. Посадовці військового представництва, залучені до схеми, не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані в звітність», — йдеться у повідомленні.

У результаті ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало суттєвої шкоди боєздатності Сил оборони.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на фронт постачалися браковані міни, через що спалахнув скандал.

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