Справа про хабар: ДБР проводить обшуки в очільника Державної судової адміністрації

Чиновник отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють очільника Державної судової адміністрації у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. У чиновника провели обшуки.

Про це повідомили САП і НАБУ.

За даними НАБУ, очільник ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисяч доларів США – залишив собі за посередницькі послуги.

Він обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього очільника.

Очільник Судової адміністрації повідомляв особі про те, що питання вирішується, що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.

Після викриття колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди очільник ДСА почав ухилятися від вирішення питання, проте й не збирався повертати отриману ним неправомірну вигоду.

"Посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з очільником одного з касаційних судів", - зазначає САП.

Нагадаємо, що 15 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття масштабної корупційної справи у Верховному суді.

Згодом стало відомо, що на хабарі погорів голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Його спіймали під час отримання хабаря у розмірі 2,7 млн доларів.