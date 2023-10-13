Справа про хабар ексголові Верховного Суду: винесено вирок спільнику Князєва

Вищий антикорупційний суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому – спільнику ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про отримання хабара в розмірі 2,7 млн дол.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 13 жовтня.

За повідомленням САП, Горецький уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і 12 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила її.

Відповідно до угоди, суд визнав Горецького винним у пособництві щодо давання хабара в розмірі 2,7 млн дол., а також у шахрайстві.

Яке покарання призначили Горецькому

Так, адвокату було призначено покарання у виді п’яти років ув’язнення без конфіскації майна. Однак суд звільнив Горецького від відбування покарання та призначив натомість три роки іспитового терміну.

Адвокат Олег Горецький / Фото: pravo.ua

"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів", – зауважили в САП.

Там додали, що вилучені під час розслідування близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. дол.

Нагадаємо, 3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі щодо Князєва. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України: йдеться про одержання хабара в особливо великому розмірі.

Що відомо про справу Князєва

У травні 2023 року Князєв попався на хабарі у 2,7 млн дол., який був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Після цього голову Верховного Суду позбавили посади та взяли під варту з можливістю внесення застави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів

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