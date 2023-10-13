Справа про хабар ексголові Верховного Суду: винесено вирок спільнику Князєва

Йдеться про хабар, пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.
Вищий антикорупційний суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому – спільнику ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про отримання хабара в розмірі 2,7 млн дол.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 13 жовтня.
За повідомленням САП, Горецький уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і 12 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила її.
Відповідно до угоди, суд визнав Горецького винним у пособництві щодо давання хабара в розмірі 2,7 млн дол., а також у шахрайстві.
Яке покарання призначили Горецькому
Так, адвокату було призначено покарання у виді п’яти років ув’язнення без конфіскації майна. Однак суд звільнив Горецького від відбування покарання та призначив натомість три роки іспитового терміну.
"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів", – зауважили в САП.
Там додали, що вилучені під час розслідування близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. дол.
Нагадаємо, 3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі щодо Князєва. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України: йдеться про одержання хабара в особливо великому розмірі.
Що відомо про справу Князєва
У травні 2023 року Князєв попався на хабарі у 2,7 млн дол., який був пов'язаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Після цього голову Верховного Суду позбавили посади та взяли під варту з можливістю внесення застави.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів
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