Справа про корупцію на військових аеродромах: суд ухвалив рішення щодо начальника обласного СБУ
Запобіжний захід посадовцю СБУ, якого підозрюють у корупції, передбачає утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 6,9 млн грн.
Начальник управління СБУ у Житомирській області Володимир Компаніченко, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для військових літаків, на час слідства перебуватиме під вартою в СІЗО.
Таке рішення ухвалив у п’ятницю, 27 лютого, Вищий антикорупційний суд, повідомляє «Радіо Свобода».
Обраний начальнику обласного СБУ запобіжний захід — утримування під вартою на 60 діб — передбачає альтернативу застави у розмірі понад 6,9 млн гривень.
Під час судового засідання підозрюваний не коментував звинувачення.
Захист посадовця також відмовився від коментарів.
Що відомо про корупцію на військових аеродромах
Нагадаємо, корупційна справа, фігурантом якої є Володимир Компаніченко, стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків.
Іншим підозрюваним є командувач логістики Повітряних сил ЗСУ, якого звинувачують у завищенні вартості робіт з будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисним укриттям для української військової авіації.
Хоча проєкти не відповідали вимогам безпеки, а конструкції не забезпечували належного захисту авіації, він наполіг на переказі авансових платежів підрядникам за укладеними договорами.
Щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, командувач логістики ПС ЗСУ звернувся до посередника — начальника управління СБУ в Житомирській області — для передавання хабаря для вищого керівництва військової контррозвідки.
Під час спроби передавання неправомірної вигоди у розмірі 320 тисяч доларів учасників схеми було затримано.
Після затримання Володимира Компаніченка президент України Володимир Зеленський заявив про перші результати очищення Служби безпеки України від тих, хто не працює в інтересах української держави.