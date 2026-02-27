Справа про корупцію на військових аеродромах: суд ухвалив рішення щодо начальника обласного СБУ

Суд ухвалив рішення щодо начальника СБУ в Житомирській області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Начальник управління СБУ у Житомирській області Володимир Компаніченко, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для військових літаків, на час слідства перебуватиме під вартою в СІЗО.

Таке рішення ухвалив у п’ятницю, 27 лютого, Вищий антикорупційний суд, повідомляє «Радіо Свобода».

Обраний начальнику обласного СБУ запобіжний захід — утримування під вартою на 60 діб — передбачає альтернативу застави у розмірі понад 6,9 млн гривень.

Реклама

Під час судового засідання підозрюваний не коментував звинувачення.

© Радіо Свобода

Захист посадовця також відмовився від коментарів.

Що відомо про корупцію на військових аеродромах

Нагадаємо, корупційна справа, фігурантом якої є Володимир Компаніченко, стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків.

Іншим підозрюваним є командувач логістики Повітряних сил ЗСУ, якого звинувачують у завищенні вартості робіт з будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисним укриттям для української військової авіації.

Реклама

Хоча проєкти не відповідали вимогам безпеки, а конструкції не забезпечували належного захисту авіації, він наполіг на переказі авансових платежів підрядникам за укладеними договорами.

Щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, командувач логістики ПС ЗСУ звернувся до посередника — начальника управління СБУ в Житомирській області — для передавання хабаря для вищого керівництва військової контррозвідки.

Під час спроби передавання неправомірної вигоди у розмірі 320 тисяч доларів учасників схеми було затримано.

Після затримання Володимира Компаніченка президент України Володимир Зеленський заявив про перші результати очищення Служби безпеки України від тих, хто не працює в інтересах української держави.