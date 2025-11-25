Справа про корупцію в енергетиці: в НАБУ анонсували нові підозри

Голова НАБУ Семен Кривонос / © Держінспекція архітектури та містобудування

В НАБУ анонсували нові підозри у справі корупції в енергетиці та повідомили, що кошти надходили також і з інших джерел.

Про це повідомив керівник бюро Семен Кривонос.

За словами Кривоноса, під час першої фази розслідування вдалося зібрати тисячі годин аудіозаписів. Зараз розслідування перейшло у відкриту фазу — передусім щодо фінансової частини злочинів, надходження коштів та їхньої подальшої легалізації.

«Гроші надходили насамперед з енергетичного сектору, який слідство називає „найбільш вразливим“ через відсутність наглядових органів та наявність схем у сфері регулювання. Водночас слідчі виявляють потоки і з інших галузей… У нас є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика, на мою думку, вона була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш темна на сьогоднішній день в частині регулювання», — сказав керівник НАБУ.

Основні тези з виступу голови НАБУ Семена Кривоноса:

▪️у нас 1000 годин записів;

▪️переходимо на гласну частину розслідування — в першу чергу фінансову частину злочинів. Надходження коштів та їх подальшу легалізацію;

▪️обшуки були вдалі, вдалось вилучити велику кількість цифрових носіїв. Наразі здійснюється опрацювання;

▪️вилучені первинні документи, які підтверджують транзакції;

▪️енергетика була не єдиною сферою, але однією з найпріоритетніших для злочинної організації.

Відповідно, кількість підозрюваних буде тільки збільшуватися у цій справі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук двох фігурантів кримінальних проваджень — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.