Справа про міни: Міноборони відсудило у "Львівського арсеналу" понад 1,5 мільярда гривень

Міноборони відсудило у "Львівського арсеналу" понад 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Окрім цього, у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цього ж суб’єкта господарювання 163 486 435,74 грн неустойки за цим самим державним контрактом.

Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов’язань.

У рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать "Львівському арсеналу".

Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання.

Нагадаємо, СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Читайте також: