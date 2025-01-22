Справа про провал оборони на Харківщині: генерала Галушкіна знову затримали

За інформацією Євгена Жукова, на виході із СІЗО співробітники ДБР вручили генералу нову підозру і знову затримали.

Генерала Юрія Галушкіна відпустити під заставу і знову відразу арештували за новою підозрою.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

За його інформацією, на виході із СІЗО співробітники ДБР вручили генералу нову підозру і знову затримали.

"Навіть якщо є факти "скоєння злочину" (який навіть не доведений), то справи офіцерів мають розглядати грамотно та з честю. Він повинен бути форменому одязі, за столом, поряд з адвокатом, з високо піднятою головою. А не в клітці, як небезпечний злочинець, або ходити в кайданках в туалет", – пише Жуков.

UPD

На сайті ДБР дещо пізніше уточнили, що правоохоронці виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екскомандувача ОТУ "Харків". Прізвище затриманого не вказується, але з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Галушкіна.

"У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО", – йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний". Накази та розпорядження Галушкіна підлеглим в ДБР називають такими, "які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту".

"Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків", – зазначають в ДБР.

Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців.

Нагадаємо, що СБУ затримала двх українських генералів і полковника. Підозрюється, що через їхню недбалість росіяни змогли окупувати частину Харківщини. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Сьогодні за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу у п’ять мільйонів гривень.

ТСН з'ясовував, за що судять генерала Галушкіна та інших офіцерів.

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