Справа про рекордний хабар у 6 млн доларів: як суд покарав колишнього міністра екології

У ЦПК стверджують, що ця кримінальна справа принесла на потреби ЗСУ майже 1 мільярд гривень.

Вищий антикорупційний суд України визнав винним колишнього міністра екології Миколу Злочевського. Він уклав угоду зі слідством та сплатить 4 тисячі неоподатковані мінімуми - 68 тисяч грн. Крім того, він добровільно віддасть 500 млн грн на дрони для ЗСУ.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними прокурорів, ексміністр екології Злочевський визнав свою вину та погодився співпрацювати зі слідством. Він уклав угоду з прокуратурою, яку затвердив Вищий антикорупційний суд України.

Злочевського визнали виним за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України. Очільникам НАБУ й САП він пропонував рекордний станом на 2020 рік хабар - 6 млн доларів. Ексчиновник сплатить 68 тис. грн штрафу.

"Крім того, за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн", - йдеться у повідомленні САП.

У Центрі протидії корупції підрахували, що загалом ця справа принесла на потреби ЗСУ майже 1 млрд грн:

500 млн грн, про які стало відомо зараз.

160 млн грн благодійної допомоги для ЗСУ від Злочевського.

170 млн грн (сума хабаря в 6 млн доларів за тодішнім курсом).

100 млн грн на дрони від обвинуваченого Андрія Кічі.

30 млн грн застави за Кічу.

Рекордний хабар для керівників НАБУ й САП

У червні 2020 року антикорупціонери повідомили, що ексміністр екології Злочевський пропонував керівництву НАБУ й САП рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів. Посередником у цьому був високопосадовець ДФС.

Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського.

Тоді повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали трьох людей у справі про хабар у 6 млн доларів.

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