Справа про розкрадання понад 312 млн грн коштів Міноборони – слідство завершили

НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн.

Антикорупційні органи України НАБУ та САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У повідомленні не вказано імені депутата. Як пишуть ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася.

Серед підозрюваних:

депутат України VIII скликання та його помічник;

колишній перший заступник Начальника Генерального штаба ЗСУ;

директор підконтрольної компанії;

двоє колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як уточнили в САП, рішення було вимушеним та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування. Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні, використано лише 3 місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії.

Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести усіх слідчих та процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції при розгляді справи судом по суті.

Як встановило слідство, 2018 року Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн.

Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

"З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів. У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 312 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а отримані кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній", - йдеться у повідомленні.

25 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили учасникам злочину про підозру. У січні 2024 року їм повідомили про зміну раніше повідомленої підозри.

Нагадаємо, екснардеп України та ексголова державної компанії "Укрбуд" Максим Микитась є фігурантом декількох гучних справ. Його підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міністерства оборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка, а також в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучні справи колишнього нардепа.

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