Справа про смертельне побиття: підозрюваним співробітникам ТЦК обрали запобіжні заходи

Суд у Дніпрі обрав запобіжні заходи трьом працівникам ТЦК, підозрюваним у побитті / © Pixabay

Реклама

У Дніпрі суд визначив запобіжні заходи для двох із трьох працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у причетності до смерті 55-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного» 9 лютого.

Одного з фігурантів справи суд узяв під варту без права внесення застави. Розгляд питання щодо іншого підозрюваного було відкладено — перерву в судовому засіданні оголосили до 10 лютого. Третьому працівникові ТЦК обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Реклама

Що повідомив прокурор

Прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса під час засідання озвучив версію одного з учасників групи оповіщення. За його словами, працівники ТЦК нібито виявили вже побитого чоловіка та вирішили надати йому допомогу, доправивши до військово-лікарської комісії, яка, за їхніми словами, працює цілодобово.

Водночас прокурор звернув увагу на низку суперечностей. За його даними, від місця, де перебував потерпілий, до найближчої лікарні було близько 500 метрів, однак чоловіка повезли на відстань майже трьох кілометрів. Згідно з відеозаписами з камер спостереження, автомобіль прибув до медзакладу близько 22:42, а дзвінок на лінії 102 і 103 було здійснено лише після опівночі. Черговий лікар ВЛК намагався реанімувати потерпілого, однак констатував відсутність пульсу.

Заява адвоката підозрюваних

Сторона захисту наполягає на відсутності доказів. Адвокат одного з підозрюваних Денис Хрипунов заявив, що обвинувачення ґрунтується, зокрема, на свідченнях поліцейського, який, за версією захисту, не запобіг можливому побиттю.

«На цей момент немає відео з бодикамер, відсутні результати судово-медичної експертизи, фактичних доказів не надано», — зазначив адвокат.

Реклама

За даними правоохоронців, трьох військовослужбовців ТЦК було затримано за підозрою у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Їм інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Попередні результати експертизи свідчать, що смерть чоловіка настала внаслідок травми голови. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази та автомобіль зі слідами крові.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що досудове розслідування триває, а всі обставини інциденту встановлюються.

Що каже родина загиблого

Нагадаємо, як раніше розповіли родичі загиблого, трагедія сталася ввечері 6 лютого неподалік будинку, де проживав загиблий.

Реклама

За словами родички Світлани, чоловік вийшов на прогулянку з собакою і додому не повернувся. Пошуки привели сім’ю до записів камер відеоспостереження сусідніх будинків.

Зазначимо, як днями заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходять з Тернопільщини, також зафіксовані інциденти в Харківській області.

Також стало відомо, що право на відстрочку від мобілізації потрібно підтверджувати документально, щоб уникнути непорозумінь. А ще в одному з ТЦК наголосили на важливості перевірки особистих даних у державних реєстрах.