Справа про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення квартирами: з'явився новий підозрюваний

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру власнику забудовнику-компанії у справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення квартирами. Він у серпні 2023 року запропонував очільнику топпосадовцю хабар у вигляді квартир у новобудовах Києва загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

Про це інформує НАБУ.

Зазначається, що топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

"Аби приховати протиправні дії, квартири мали "продати" довіреній особі топпосадовця. Для створення видимості наявності у довіреної особи коштів для начебто придбання квартир пособник власника товариства перерахував на її рахунок необхідну суму коштів. При цьому, як підставу для такої операції він використав підроблений договір позики", - мовиться у повідомленні.

Після оформлення 15 квартир злочин вдалося викрити.

Нагадаємо, на Київщині поліція затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України через хабар у 600 тисяч доларів.

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