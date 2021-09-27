Справа про вбивство журналіста Шеремета: суд відпустив під нічний домашній арешт Андрія Антоненка

Справа про вбивство журналіста Шеремета: суд відпустив під нічний домашній арешт Андрія Антоненка

Строк дії нового запобіжного заходу - до 27 листопада включно.

Суд змінив музиканту, ветерану АТО Андрію Антоненку, обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт.

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Відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва, пише "УНІАН".

"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково: змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на домашній арешт у певний період доби із застосуванням електронного засобу контролю, заборонивши залишати місце свого проживання... від 23:00 до 6:00... по 27 листопада включно", - зачитала фрагмент ухвали головуюча суддя Оксана Голуб.

Варто зазначити, що, окрім Антоненка, у причетності до вбивства підозрюють ще дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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