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Справа про вбивство Фаріон: з’явилися нові зрушення і заяви (відео)
Новий поворот у справі про вбивство Ірини Фаріон: експертиза підтвердила особу підозрюваного. Які ще деталі з’явилися?
Під час судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало відомо, що портретна експертиза підтвердила особу підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка.
Про це йшлося на засіданні 2 квітня.
Портретна експертиза довела, що на фото підозрюваного у вбивстві Фаріон зафіксований саме Зінченко. За словами прокурора, це одна і та ж людина.
Також у суді показали листування підозрюваного з продавцем на OLX, у якого хлопець хотів купити великі чорні окуляри. Коли тих не виявилося, покупець погодився на білі.
Адвокат Зінченка заявив у суді, що його підзахисному погрожують у соцмережах. Окрім того, фігуранту справи змінили співкамерників. Адвокат вимагає посилити безпеку для Зінченка і розмістити його в одиночній камері.
Нагадаємо, у січні донька загиблої мовознавиці Софія Семчишин заявила, що Фаріон намагалися вбити на два дні раніше та опублікувала відео нібито невдалої спроби вбивства матері.