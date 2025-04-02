Справа про вбивство Фаріон: з’явилися нові зрушення і заяви (відео)

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон — В’ячеслава Зінченко / © ТСН.ua

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Під час судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало відомо, що портретна експертиза підтвердила особу підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка.

Про це йшлося на засіданні 2 квітня.

Портретна експертиза довела, що на фото підозрюваного у вбивстві Фаріон зафіксований саме Зінченко. За словами прокурора, це одна і та ж людина.

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Також у суді показали листування підозрюваного з продавцем на OLX, у якого хлопець хотів купити великі чорні окуляри. Коли тих не виявилося, покупець погодився на білі.

Адвокат Зінченка заявив у суді, що його підзахисному погрожують у соцмережах. Окрім того, фігуранту справи змінили співкамерників. Адвокат вимагає посилити безпеку для Зінченка і розмістити його в одиночній камері.

Дата публікації 14:29, 02.04.25 Кількість переглядів 18 У справі про вбивство Фаріон з’явилися нові зрушення

Нагадаємо, у січні донька загиблої мовознавиці Софія Семчишин заявила, що Фаріон намагалися вбити на два дні раніше та опублікувала відео нібито невдалої спроби вбивства матері.