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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
2 хв

Справа про вбивство Ірини Фаріон: Зінченко пояснив, чому не готовий свідчити

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон відмовився свідчити на засіданні суду.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вячеслав Зінченко

Вячеслав Зінченко / © Суспільне

У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений у скоєнні злочину Вячеслав Зінченко заявив, що наразі не готовий свідчити, оскільки захист не завершив ознайомлення з усіма матеріалами провадження.

Про це повідомляє «Суспільне».

Справа про вбивство Фаріон — нові подробиці

Під час засідання фігурант справи підтвердив бажання дати свідчення в майбутньому. Проте наголосив на незавершеному етапі підготовки правової позиції.

«На даний момент я не готовий. Адвокатка не повністю ознайомилася із матеріалами справи. Позиція неузгоджена. До дебатів повноцінно я не готовий, але загалом я бажаю висловитися», — зазначив Вячеслав Зінченко.

Його адвокатка Лариса Криворучко пояснила затримку перешкодами у комунікації з підзахисним. За її словами, адміністрація Львівського СІЗО обмежує можливість дистанційного спілкування, вимагаючи спеціальну ухвалу суду для телефонних розмов.

«Я хочу сказати, що ми з Зінченком частково узгодили позицію. Чому? Йому заборонив начальник СІЗО Львова дзвонити мені, відповідно, керівник установи вимагає ухвалу суду, щоб дозволити Зінченку контактувати зі мною та погоджувати правову позицію. Я вважаю, що такі дії є абсолютно незаконні. Відтак, я не можу реалізувати і погодити в повному обсязі, хоча ми в принципі десь на 75% готові погодити позицію», — зауважила Лариса Криворучко.

Наступне судове засідання призначено на 3 липня.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї.

Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.

Потім стало адвокатці Ларисі Криворучко, яка представляє інтереси В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

До слова, під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко знепритомнів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
391
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