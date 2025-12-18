Справа про вбивство Парубія: суд оголосив рішення щодо підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві Андрій Сцельніков / © ТСН

У Львові 18 грудня суд подовжив запобіжний захід Андрію Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Фігурант залишиться під вартою.

Суд продовжив термін тримання під вартою для Сцельнікова ще на 60 діб — до 15 лютого включно.

На засіданні підозрюваний розповів журналістам, що взяв зброю в облаштованому «схроні», про місце якого йому повідомили інші люди. Хто саме її передав — не знає.

Сцельніков також вкотре повторив, що вбивство Парубія було актом особистої помсти владі «за все». Зокрема, це була начебто помста за сина, який воював у 93-й бригаді та безвісти зник у Бахмуті.

Нагадаємо, слідство у справі вбивства Парубія отримало принципово важливі докази: правоохоронці знайшли у схроні пістолет, з якого 30 серпня було застрелено політика. Підозрюваному, окрім умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, інкримінують державну зраду та глорифікацію російської агресії. Встановлено, що фігурант тривалий час готувався до злочину, отримав вказівки та зброю від кураторів з РФ, а також передавав ворожим спецслужбам розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ.